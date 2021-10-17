عن «تأثير السوشيال ميديا».. منة الله عبيد: مشاركتي في كتابة «الماريونيت» فرصة مميزة

قالت السيناريست منة الله عبيد، المسئولة عن السيناريو والحوار لحكاية "الماريونيت"، إن التعاون مع المؤلف محمد سيد بشير، أنه كان من المفترض أن يكون هناك تعاون بينهما منذ فترة ولم يكن هناك مشروعا مناسبا، وعندما عرضت عليه شركة الإنتاج موضوع حكاية الماريونيت تحدث إليّ وكلمني عن الفكرة، وهو ما أسعدني بشكل كبير، وتعلّمت منه الكثير، فهو مؤلف وسيناريست من أنجح الناس في جيله.

الحكاية توضح التأثير السلبي لـ "السوشيال ميديا"

وتابعت السيناريست منة الله عبيد، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًة "انا كنت محظوظة بعرضه الفكرة عليّ والعمل سويًا، وكان عايز يعمل حاجة عن تأثير السوشيال ميديا السلبي، ومن هنا جاءت فكرة جروب السيدات وحكم السيدات والفتيات على المشكلة دون النظر للطرف الثاني، حتى أنه ظهر تريند الطلاق منذ فترة وهذا استفزنا جدًا، وهي الفكرة الأساسية لمحمد سيد بشير بالكامل، ومن ثم جاء التطوير، وحاولنا عمل حدوتة كبيرة في زمن قليل".

وتوقعت منة الله عبيد، تفاعل السيدات والفتيات مع الحكاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "فيسبوك"، متابعًة: "كان لازم الناس تتكلم عنها لأننا المفروض منسمعش لكلام الناس خاصًة ميعرفوش ظروفنا ولا ظروف أزواجنا"، لافتًة إلى أن تجارب الـ5 حلقات بعيدة كل البعد عن المط والملل، وهي فكرة مناسبة جدًا لمواكبة العصر الحالي، والرتم السريع.

وعن اسم الحكاية، قالت: " أن اسم ماريونيت جاء، من إننا بقينا أداة في يد السوشيال ميديا بتوجهنا في حاجات خاصة، وناس منعرفهمش ليهم تأثير قوي في حياتنا وممكن يبوظوا مجتمع ويخلوه على شكل مش متعودين عليه دون أن نشعر".

حكاية الـ «ماريونيت» من ورا كل باب

جدير بالذكر أن حكاية “ماريونيت” بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".