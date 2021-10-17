الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث قسم شرطة قصر النيل تعيد طفل من ذوي الهمم لأهله

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة قصرالنيل في إعادة طفل من ذوي الهمم “تائه” لأهليته عقب تلقي بلاغ باختفاء الطفل من والده أثناء وجوده بصحبته في شارع القصر العيني بمحافظة القاهرة. 

البداية بتلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على طفل بشارع قصر العينى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ والذى أفاد أنه حاله تواجده بشارع قصر العينى بدائرة القسم عثر على الطفل المذكور وتبين أنه طفل "من ذوى الهمم ".

وبتكثيف البحث فى المناطق المحيطة بشارع قصر العينى، واستخدام التقنيات الحديثة عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أمكن التوصل إلى والده مشرف بمصنع ملابس - مقيم بمحافظة الشرقية والذى أفاد أن الطفل المذكور نجله ومقيم بذات العنوان.

وأضاف أنه حال تواجده بشارع قصر العينى وبصحبته نجله المذكور فوجئ باختفاء نجله ولم يتهم أحد بشىء، تم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد عليه بحسن رعايته.

 

ذوى الاحتياجات الخاصة مديرية امن القاهرة إعادة طفل تائه من ذوى الاحتياجات الخاصة شارع قصر العينى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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