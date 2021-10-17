الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد مرضى كورونا فى العناية المركزة بسنغافورة

مرضى كورونا في العناية
مرضى كورونا في العناية المركزة

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة، ارتفع بشكل كبير أمس السبت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن 62 شخصًا في حالة حرجة، مقارنة بـ48 في اليوم السابق.

وسجلت الدولة 3348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر أمس السبت، بما فيها أربع حالات إصابة قادمة من الخارج.

ومن جهة أخرى، أعلنت أستراليا أنها تجري محادثات بشأن "فقاعة سفر خالية من الحجر الصحي" مع سنغافورة، للزائرين، الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا.

وتعتزم أستراليا بالفعل إعادة خططها بشأن فقاعة السفر للزائرين من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

سنغافورة كورونا الصحة في سنغافورة كوفيد19

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