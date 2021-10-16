أمريكا تدين تصعيد الحوثي في مأرب

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن إدانة الولايات المتحدة تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب اليمنية وحولها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي مساء اليوم، إن الحوثيين يستخفون بحماية المدنيين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى "العبدية" بمأرب.

وأضافت الخارجية الأمريكية "على الحوثيين إنهاء الصراع في اليمن ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وحثت الخارجية الأمريكية الحوثيين على السماح الفوري بالمرور الآمن للمدنيين والوصول السريع للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تصرفات الحوثيين تسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليًا.

وطالبت الخارجية الأمريكية الحوثيين بفتح ممرات آمنة للمدنيين والجرحى في العبدية والانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن أن الحوثيين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية لـ35 ألف يمني في العبدية.

وأعلنت اليمن، اليوم، مديرية العبدية بمحافظة مأرب، منطقة منكوبة بفعل الحصار الذي تفرضه عليها جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر الماضي وقيام الحوثي بمنع دخول الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب القصف المتواصل على المدنيين والقرى السكنية في المديرية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

الحصار يهدد حياة 37 ألف نسمة

وقال مكتب الصحة بمحافظة مأرب في بيان إن مديرية العبدية تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق الذي يهدد حياة 37 ألف نسمة أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفى الوحيد فيها، وأنه لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن من قبل ميليشيا الحوثي.

ودان البيان قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمستشفى الوحيد بالمديرية، ومركز غذاء الأطفال في المستشفى أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهداف منازلهم صباح أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، بينهم جرحى ميليشيات الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن قصف مستشفى العبدية يأتي ضمن عملية ممنهجة تتبعها ميليشيات الحوثي لاستهداف المنشآت الصحية، والتي أدت حتى الان إلى تدمير 17 منشأة طبية ومرفقًا صحيًا بالمحافظة، وقتل 7 أطباء وصحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية منذ بدء حربها على المحافظة في ٢٠١٥م.