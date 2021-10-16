السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تدين تصعيد الحوثي في مأرب

الحوثيون
الحوثيون

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن إدانة الولايات المتحدة تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب اليمنية وحولها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي مساء اليوم، إن الحوثيين يستخفون بحماية المدنيين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى "العبدية" بمأرب.

وأضافت الخارجية الأمريكية "على الحوثيين إنهاء الصراع في اليمن ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وحثت الخارجية الأمريكية الحوثيين على السماح الفوري بالمرور الآمن للمدنيين والوصول السريع للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تصرفات الحوثيين تسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليًا.

وطالبت الخارجية الأمريكية الحوثيين بفتح ممرات آمنة للمدنيين والجرحى في العبدية والانصياع للمطالب الدولية وإنهاء الصراع في اليمن.

وكشفت الخارجية الأمريكية عن أن الحوثيين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية لـ35 ألف يمني في العبدية. 

وأعلنت اليمن، اليوم، مديرية العبدية بمحافظة مأرب، منطقة منكوبة بفعل الحصار الذي تفرضه عليها جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر الماضي وقيام الحوثي بمنع دخول الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب القصف المتواصل على المدنيين والقرى السكنية في المديرية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

الحصار يهدد حياة 37 ألف نسمة

وقال مكتب الصحة بمحافظة مأرب في بيان إن مديرية العبدية تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق الذي يهدد حياة 37 ألف نسمة أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفى الوحيد فيها، وأنه لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن من قبل ميليشيا الحوثي.

ودان البيان قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمستشفى الوحيد بالمديرية، ومركز غذاء الأطفال في المستشفى أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهداف منازلهم صباح أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، بينهم جرحى ميليشيات الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية.

وأشار إلى أن قصف مستشفى العبدية يأتي ضمن عملية ممنهجة تتبعها ميليشيات الحوثي لاستهداف المنشآت الصحية، والتي أدت حتى الان إلى تدمير 17 منشأة طبية ومرفقًا صحيًا بالمحافظة، وقتل 7 أطباء وصحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية منذ بدء حربها على المحافظة في ٢٠١٥م.

وزارة الخارجية الامريكية مارب الحوثيين العبدية اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

بالأرقام.. أسعار فساتين فنانات مهرجان الجونة (فيديوجراف)

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

بلطجية يعذبون شابًا ويقطعون أوتار يده أمام المواطنين في الفيوم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس