السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق الإصلاحات الهيكلية وطفرة فى إنتاج الطاقة.. حصاد نشاط «التخطيط» فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء وأن مصر أعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة مابعد جائحة كورونا.

https://www.dostor.org/3600211


أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو.

https://www.dostor.org/3600227

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3600222

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الغذاء الآمن من أجل غد صحى".


https://www.dostor.org/3600674


كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت فائضًا من إنتاج البترول والغاز الطبيعى بلغ 4.2 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021، بعد أن ارتفع الإنتاج المحلى إلى 47.5 مليون طن خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2021، مقابل 43.3 مليون طن استهلاك خلال الفترة ذاتها.

https://www.dostor.org/3600676

التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاصلاحات الاقتصادية كورونا الاحصاء

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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