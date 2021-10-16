نصائح للتخلص من فوضى الأشياء في منزلك (صور)

التخلص من الفوضى أمر ضروري فإذا كنت تريد أن يكون لديك منزل نظيف وتقلل من الأشياء عديمة الفائدة، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على ذلك.

تعامل مع الفوضى في أسوأ بقعة أولاً

البقع الفوضوية الصغيرة مثل منضدة المطبخ يمكن أن تجعل المساحة أكبر بكثير عند تنظيمها.

لذلك قم بالتركيز على هذه البقعة ، قم أولاً برمي أي قمامة ثم أعد عناصرها مع وضع كافة الأشياء في مكانها الصحيح

جمع الأشياء غير الضرورية في أكياس القمامة للتخلص منها

تجول في غرفتك أو منزلك مع كيس قمامة كبير وأرمي فيه أي خردة تصادفها، ويمكن تصنيف هذه الأشياء لاحقًا إذا كنت سترميها في سلة المهملات أو ستحتفظ بها في المنزل.

يمكن أن تتضمن القمامة بعض المهملات الواضحة مثل المنتجات منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى الأشياء التي لا تحتاجها في حياتك بعد الآن ، مثل المناشف القديمة التي لن تستخدمها بعد الان.

تطهير الفوضى

أنظر إلى خزانتك وأي مكان آخر تخزن فيه الملابس والإكسسوارات وقم بإعادة ترتيب الاشياء ستظهر لك بعض الاشياء الأخري التي لن تستخدمها.

التنظيم عن طريق جمع العناصر المشابهه



مثلما تعرض بعض متاجر البقالة جميع الاشيا يالمتشابه في ممر واحد قم انت بتطبيق هذه الحيلة وستلاحظ الفرق علي الفور

قم بتحريك الاثاث الذي لا تستخدمه



يمكن أن تؤدي إزالة عنصر رئيسي واحد فقط مثل كرسي لا يجلس عليه أحد أو أي اثاث لا يستخدمه أحد إلى إحداث فرق كبير في غرفة مزدحمة.

سيؤدي التخلص من جسم ثقيل إلي تحرير قدر مدهش من المساحة المادية

التخلص من الاشياء الاضافية

معظم الناس لديهم على الأقل عدد قليل من العناصر المكررة وسواء تم الحصول عليها عن قصد أم لا، دائمًا ما يتم استخدام عنصر واحد فقط من هذه العناصر بشكل منتظم، لذلك يعد التخلص من هذه الأشياء المشابهة أمرا لا بد منه

تقليل الفوضى عن طريق تخزين العناصر الموسمية



تتمثل إحدى أسهل الطرق للتخلص من الفوضى المنزلية في التخلص من الأشياء الموسمية عندما لا يتم استخدامها.