النيابة التونسية تحقق ضد شخص حرض على سلامة الرئيس قيس سعيد

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة تولت فتح تحقيق ضد شخص على خلفية نشره لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام من خلاله بإتيان أفعال موحشة ضد الرئيس التونسى قيس سعيد والتحريض على سلامته.

وأوضح اليوسفي أن النيابة العمومية فتحت تحقيق وأدرجت المظنون فيه بالتفتيش بعد تحديد هويته في انتظار استكمال الأبحاث وإجراء الإجراءات اللازمة، وفقا لما نقله موقع راديو موزاييك التونسى.