رئيس «إدارة المخلفات»: استكمال أعمال التغطية والسيطرة لمنع حدوث حرائق بالقليوبية

قال الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إنه تم المرور على موقع التخلص الآمن من المخلفات بالعاشر من رمضان، حيث تم ملاحظة وجود انبعاثات بالموقع، وعلى الفور وجه السيد الدكتور رئيس الجهاز بسرعة السيطرة على الانبعاثات ومنعها تماما، وتم تحريك اللوادر الموجودة بالموقع والسيطرة عليها تماما وتغطية مكان الانبعاثات بالرمال، بالإضافة إلى المرور على مقلب العبور وموقع التشغيل لخلية ايكوم التي تقوم باستقبال المخلفات الواردة من شمال وشرق القاهرة، والمرور على خلية هيئة نظافة القاهرة وخلية القليوبية التي يتم تشغيلها بواسطة محافظة القليوبية، والتأكيد على ضرورة استكمال اعمال التغطية والسيطرة أولا باول لمنع حدوث حرائق بالموقع.

استكمال أعمال التغطية والسيطرة لمنع حدوث حرائق بالقليوبية

وتابع: لوحظ تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة حرق مخلفات بجانب الطريق الأوسطي بمشتول السوق بمقلب قمامة عشوائي بجانب الطريق، وتم التواصل مع الدفاع المدني والسيطرة جزئيا على الحريق، وقام فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتوجه للمقلب لإحكام السيطرة عليه بالكامل.

وأوضح العربي، أنه تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بأبي زعبل والاطلاع على سجلات المحارق والتشغيل للمحارق، وتم التوجيه بالمراجعة الكاملة للمجمع وإحكام العمل به وفقا للاشتراطات البيئة السليمة.

استكمال أعمال التغطية والسيطرة لمنع حدوث حرائق بالقليوبية

وشدد على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع وإحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم السحابة السوداء.