السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز الأزمات ومعهد الصحة العامة في بلجيكا يتوقعان مزيدا من الإصابات بكورونا

كورونا
كورونا

توقع مركز الأزمات ومعهد الصحة العامة في بلجيكا اليوم السبت، مزيدا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة القادمة، بحسب وسائل الإعلام البلجيكية.

وتوقع عالم الفيروسات ستيفن فان جوشت - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز الأزمات و معهد الصحة العامة - أن يرتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي.

وتابع قائلا: "نشهد حاليًا اتجاهًا تصاعديًا في مؤشرات الإصابة بالوباء"، مضيفا أن الإصابات آخذة في الارتفاع في جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء البلاد ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى قريبًا.

وأوضح أن معدل الإصابة المتوسط يبلغ - حاليا - نحو 2000 إصابة يوميا، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يترواح بين 3000 أو 4000 حالة إصابة فى بعض الأحيان مما سيؤدي حتما إلى زيادة المتوسط في المستقبل القريب.

وأردف: إن معدل أيجابية الأختبارات شهد ارتفاعا حيث وصل نحو 3ر5% فى حين ظل عدد الاختبارات التى أجريت ثابتاً، وأرجع هذا الارتفاع إلى تخفيف التدابير الاحترازية علاوة على برودة الطقس.

فيما يتعلق بشهادة اللقاح التي دخلت اليوم حيز التنفيذ في بروكسل، قال ستيفن فان جوشت إن هناك سببين لاستخدامها، أولاً ، إنها أداة إضافية لاستراتيجية بلجيكا ضد الفيروس ، وهي تعد من التدابير الإضافية مما يجعل من اليسير تنظيم أحداث أكثر أمانًا ، على الرغم من أن هذا ليس ضمانًا للحماية الكاملة إذا تم التخلي عن جميع الاحتياطات الأخرى. وثانيًا ، يمكن أن يحفز الناس على التطعيم ، خاصة بين الشباب ".

بروكسل بلجيكا كورونا

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وائل لطفي

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