السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء في الجمالية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس متهمين بتصنيع وبيع الأسلحة البيضاء بمنطقتي الجمالية والدرب الأحمر، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام صاحب محل معادن، كائن بدائرة القسم، بحيازة أسلحة بيضاء داخل المحل عمله بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 17 عكاز بداخل كل منها سلاح أبيض "سيف".

وبمواجهته اعترف بشرائها من إحدى الورش الخاصة بصناعة المعادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حيث تم ضبط مالك الورشة وعُثر بداخلها على  66 قطعة سلاح أبيض "سيف، خنجر"-  ٢٦ جراب على شكل عكاز "مُعد للتصنيع").

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته داخل الورشة محل عمله بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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