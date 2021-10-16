السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ2.75 جنيه.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم السبت

خضروات
خضروات

تباينت أسعار الخضراوات بأصنافها المختلفة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، إذ سجلت أسعار الطماطم ما بين 2.75 إلى 4.75 جنيه للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الألوان ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس ما بين 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو حمولة (شوال / من 55 إلى 81 كيلو).

وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)، وتراجع سعر كيلو الكوسة ما بين 3 إلى 5.5 جنيه (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)، كما تراوح سعر كيلو الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات (شوال / من 55 - 71 كيلو).

وسجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 7 إلى 13 جنيهًا (شوال / 55 كيلو)، وتراوحت أسعار كيلو البامية الخضراء بين 5 : 9 جنيهات (مقطف خوص)، فيما سجل سعر القلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو (للشوال)، أما سعر الثوم  فقد تراوح ما بين 18 إلى 22 جنيهًا (للشوال / كرتونة).

- أسعار الباذنجان

- سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات (شوال / 55 كيلو).

- سعر كيلو الباذنجان الرومي ليتراوح ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات (شوال / 55 كيلو).

- سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 1.5 إلى 3 جنيهات (شوال / من 55 إلى 81 كيلو). 

- أسعار الفلفل


- سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو).

- استقر سعر الفلفل رومي صوب ثابتا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

 - وسجل سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه (شوال 55 كيلو).

- سجل سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) تراوحًا ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار الخضراوات البطاطس أسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور خضراوات سعر الفلفل رومي صوب أسعار الخضراوات بأصنافها سعر الفلفل الألوان سعر كيلو الفاصولي سعر الفلفل رومي بلدي سعر كيلو الجزر بدون عروش سعر كيلو الباذنجان البلدي سعر كيلو الباذنجان الرومي سعر كيلو الفلفل الحامى سعر كيلو الجزر سوق العبور للجملة سعر كيلو الكوسة سعر القلقاس سعر كيلو البصل أسعار الخضراوات بأصنافها المختلفة أسعار الباذنجان كيلو الباذنجان الرومي سعر كيلو الباذنجان الأبيض

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