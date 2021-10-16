الطماطم بـ2.75 جنيه.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم السبت

تباينت أسعار الخضراوات بأصنافها المختلفة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، إذ سجلت أسعار الطماطم ما بين 2.75 إلى 4.75 جنيه للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الألوان ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس ما بين 4 إلى 7 جنيهًا للكيلو حمولة (شوال / من 55 إلى 81 كيلو).

وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)، وتراجع سعر كيلو الكوسة ما بين 3 إلى 5.5 جنيه (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)، كما تراوح سعر كيلو الجزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات (شوال / من 55 - 71 كيلو).

وسجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 7 إلى 13 جنيهًا (شوال / 55 كيلو)، وتراوحت أسعار كيلو البامية الخضراء بين 5 : 9 جنيهات (مقطف خوص)، فيما سجل سعر القلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو (للشوال)، أما سعر الثوم فقد تراوح ما بين 18 إلى 22 جنيهًا (للشوال / كرتونة).

- أسعار الباذنجان

- سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات (شوال / 55 كيلو).

- سعر كيلو الباذنجان الرومي ليتراوح ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات (شوال / 55 كيلو).

- سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 1.5 إلى 3 جنيهات (شوال / من 55 إلى 81 كيلو).

- أسعار الفلفل



- سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو).

- استقر سعر الفلفل رومي صوب ثابتا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

- وسجل سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه (شوال 55 كيلو).

- سجل سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) تراوحًا ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو (قفص).