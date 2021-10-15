الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تضع خطة للتعامل مع الانتهاكات الجنسية بعد اتهامات لموظفيها

الصحة العالمية
الصحة العالمية

تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق خطة عمل تتعهد عدم التسامح مع الانتهاكات الجنسية بعد ضلوع موظفين لديها في انتهاكات مماثلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يأتي ذلك بعدما مارست كبرى الدول المانحة ضغوطا علنية على منظمة الصحة العالمية، ومطالبتها من قبل عشرات البلدان في بيان نادر بـ"التزام كامل" بشأن هذا الموضوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- إن "المدير العام قدم أمس مسودة خطة الاستجابة للدول الأعضاء لجمع تعليقاتها وردود فعلها، مشيرة إلى أن الوثيقة النهائية ستنشر في الأيام القليلة المقبلة".
كانت لجنة تحقيق مستقلة قد أصدرت في 28 سبتمبر الماضي تقريرا صادما كشف أن 21 من موظفي منظمة الصحة العالمية من بين 83 من مرتكبي انتهاكات جنسية مفترضة ضد عشرات الأشخاص في الكونغو الديمقراطية خلال فترة تفشي وباء إيبولا بين عامي 2018-2020.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن خطة الاستجابة تقدم إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة أوجه القصور المحددة في التقرير، وأن الخطة تؤكد على عدة نقاط تهدف إلى وضع الضحايا في صميم الوقاية والاستجابة للاعتداء الجنسي وتعزيز المسؤوليات الفردية والإدارية، كما تهدف إلى إصلاح ثقافة منظمة الصحة العالمية وهياكلها وأنظمتها، من أجل خلق ثقافة لا مكان فيها للاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولا مكان فيها للإفلات من العقاب.

كان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الذي حظى بدعم غالبية الدول الأوروبية للترشح لولاية ثانية في عام 2022، قد أعرب عن أسفه للضحايا ووعد بعواقب وخيمة على مرتكبي الانتهاكات فور نشر التقرير.

والتزمت منظمة الصحة العالمية تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتسريح الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وكذلك المسؤولين الذين كان يجب أن يتدخلوا ولم يحركوا ساكنا.

وبمجرد نشر التقرير، أنهت المنظمة عقود أربعة من 21 شخصا متورطين بشكل مباشر ولا يزالون يعملون، كما وضع اثنان من كبار المسؤولين في إجازة إدارية.

الصحة العالمية الانتهاكات الجنسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

وائل كفورى يتعرض لحادث مروع بسيارته فى بيروت

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى