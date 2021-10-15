الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس «مياه بنى سويف» لمتابعة الاستعدادات لموسم الشتاء

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس مياه بنى سويف

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، صباح اليوم الجمعة محطة الأزهري والحملة الميكانيكية لمعدات الطوارئ بالأزهري وذلك لمراجعة جاهزية كافة المعدات استعداداً لموسم الشتاء.

جولة تفقدية لرئيس مياه بنى سويف

 وقالت رئيس شركة مياه بني سويف إن قد رفعت درجة التأهب والاستعداد التام من حيث اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 

جولة تفقدية لرئيس مياه بنى سويف

وأوضحت أن الإجراءات الاستباقية شملت :(الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى). 

جولة تفقدية لرئيس مياه بنى سويف

وأضافت أنه تم تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

وكانت دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أعلنت السبت الماضي ، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم قامت الشركة بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لعدد 12 مدرسة على مستوى المحافظة.

وانتهت الشركة من توصيل خدمات المياه  لـ3 مدارس بمركز الفشن وهم مدرسة الصناعة بالفنت الشرقية فريد المهدي بالفنت الغربية، وأقفهص للتعليم الأساسي، و3 مدارس بمركز أهناسيا وهم كوم الرمل الإعدادية، ودير براوة للتعليم الأساسي، وقلة الإعدادية المشتركة، ومدرستان بمركز ناصر وهم: (الرياض الابتدائية، والثانوية الفنية بنات بالرياض) ومدرسة النصر بأنفسط بمركز الواسطي، إضافة إلى مدرسة الشمشرجي الإعدادية ببدهل بمركز سمسطا، والمدرسة الابتدائية بدموشيا التابعة لأهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، ومدرسة نجع مطير الإبتدائية ببياض العرب شرق النيل.

يأتي ذلك حرصًا من الشركة على ضرورة تذليل أي معوقات لبدء العام الدراسي حيث أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ليبدأ الطلاب عامهم الدراسى دون أي مشكلات.

دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب بني سويف شركة مياه الشرب رئيس شركة مياه بني سويف موسم الشتاء

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وائل لطفي

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