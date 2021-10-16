رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية لعام 2021

يبحث طلاب السودان عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم السوداني عن إنتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات النهائية للطلاب.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية السوادنية 2021

ونقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي بدولة السودان رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية السوادنية 2021 عبر موقع نتائج السودان ( من هنا).



خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2021

أولا قم بالدخول على رابط الموقع المحصص لنتيجة الثانوية السوادنية ( من هنا ). ستظهر لك عدة اختيارات، قم بالضغط على عبارة نتائج الطلاب بعدها اختر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية بعدها يقوم الطالب أو الطالبة بكتابة رقم الجلوس الخاص بهم. وأخيرا ستظهر أيقونة استخراج النتائج قم بالضغط عليها

وكان قد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم السودانية بأن نسبة النجاح لهذا العام عالية، وتكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وقد تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة، بشكل رسمي أمس 14 أكتوبر الحالي.

تفاصيل نتيجة الثانوية السودانية 2021

وقال مدير إدارة الامتحانات بالوزارة محمود سر الختم الحوري في تصريح صحفي، إن مراحل أعمال الكنترول كانت قد انطلقت في السابع من أغسطس بمشاركة 1400 معلماً يعكفون الآن على وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابة وتجهيزها لمرحلة التصحيح، مشيراً إلى أن امتحانات هذا العام صاحبتها مشاكل وتحديات كبيرة إلا أنها مرت بسلام بجهود المعلمين ووزارة التربية والتعليم بصفة عامة وإدارة الامتحانات بصفة خاصة.

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وكان قد انتهت اختبارات الثانوية السودانية في 16 أغسطس الماضي وسط بعض الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وبعدها في اليوم التالي مباشرة بدأت أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات، وكانت قد إنطلقت عملية إمتحانات الشهادة السودانية الثانوية بجميع إنحاء السودان وفي المراكز الاقليمية المخصصة لجلوس الطلاب بالخارج يوم ١٩ يونيو الماضي.