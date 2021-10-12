رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021| اعرف الخطوات مفصلة

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يرصد الدستور رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية التي تصدرت القائمة البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي وتحصد نسب مشاهدة عالية منذ إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها ونظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الماضي (2020-2021) و المتقدمين بأوراقهم فى تنسيق تقليل الاغتراب سواء للكليات المناظرة وغير المناظرة الاستعلام عن موقفهم من طلبات التحويل المتقدمة، وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) ، وذلك ضمن الخطة التي تبنتها الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد خاصة في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وزيادة عدد المصابين يوميا وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تحصر الأعداد يوميا من خلال تقارير مستشفيات العزل والمعامل المركزية التي تجرى التحاليل النووية pcr للمصابين .

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين الكليات لطلاب الدبلومات 2021

يستطيع الراغبين في الاستعلام عن نتيجة طلبات التحويل بين الكليات لطلاب الدبلومات الفنية بنظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن موقفه من التحويل كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي،..)

كتابة نوع الدبلوم الحاصل عليه الطالب ونظامه

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه ( أرقام ونسبة مئوية)

كتابة اسم الكلية المرشح لها الطالب وفقا لقواعد مكتب التنسيق

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل (رفض الطلب مع ذكر سبب الرفض، اسم الكلية المحول إليها الطالب)

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نتيجة تقليل الاغتراب 2021

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021

عقب استخدام رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية والاستعلام عن اسم الكلية المرشح لها الطالب يتساءل الكثير من الطلاب عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والتي تتلخص فيما يلي:-