الأحد 10 أكتوبر 2021
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نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021| كيفية التسجيل ومعرفة النتائج فور الظهور

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

يبحث عدد كبير من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، وكيفية التسجيل عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتحرص “الدستور” على تقديم جميع ما يهم الطلاب وأولياء أمورهم.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

تظهر نتيجة تحويلات الطلاب لتقليل الاغتراب بعد ساعات من الانتهاء، من تسجيل الدبلومات الفنية لتقليل الاغتراب 2021، حيث بدأ الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للتنسيق، في تلقي جميع رغبات التحويلات الخاصة بتقليل الاغتراب، للطلاب في جميع التخصصات للشهادات الفنية 2022-2021، حيث تستمر عمليات التسجيل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، مساء الخميس الماضي2021.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

  • الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  • الخطوة الثانية: يجب على الطالب/ة اختيار (الاستعلام عن نتيجة طلبات تقليل الاغتراب) من القائمة الرئيسية للموقع
  • الخطوة الثالثة: يجب على الطالب/ة كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • الخطوة الرابعة: يجب على الطالب/ة تحديد شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي)
  • الخطوة الخامسة: يجب على الطالب/ة كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة و اسم الكلية المرشح لها
  • الخطوة السادسة: يجب على الطالب/ة الضغط على مكان الاستعلام
  • الخطوة السابعة: وأخيرا ظهور موقف الطالب من التحويل “لقب الكلية المنقول إليها، رفض طلب التحويل مع ذكر السبب الحقيقة”.

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