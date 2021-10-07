اعرف.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الثالثة بالتفصيل

نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من أكثر الكلمات البحثية على محرك البحث العالمي حاليا وتحصد نسب مشاهدة عالية، وذلك منذ إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد إعلان النتيجة والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات وموعد بدء العام الجامعي الجديد.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة

يمكن من خلال الموقع الرسمي الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق الاستعلام عن تقديم طلبات التحويل بين الكليات وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار (الاستعلام عن نتيجة طلبات تقليل الاغتراب) من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

تحديد شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي)

كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة و اسم الكلية المرشح لها

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل ( اسم الكلية المنقول إليها، رفض طلب التحويل مع ذكر السبب).

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موعد إعلان نتيجة طلبات التحويل بين الكليات

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021 باب تلقي طلبات التحويل بين الكليات والذي بدأ يوم 4 أكتوبر الماضي وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أكدت مصادر من داخل الوزارة أن النتيجة خلال 72 ساعة فقط من غلق باب تسجيل الرغبات وذلك ليستطيع كل طالب من الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ خلال 9 أكتوبر الجاري.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

عقب الاستعلام عن طريق رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2021 يتقدم طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بأوراقهم إلى الكليات والمعاهد المرشحين لها وفقا لمكتب التنسيق وتتلخص الأوراق فيما يلي :-