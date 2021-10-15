لجنة انتخابات «المصريين الأحرار» تعلن شروط الترشح وإجراءات الانسحاب والطعون

أصدر المستشار محمد عثمان، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، قرار رقم ( 3 ) بشأن فتح باب الترشيح لانتخابات أمين عام الحزب وأعضاء المكتب السياسى ومواعيده وإجراءاته.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الإطلاع علي القانون وعلي لائحة النظام الأساسي للحزب وعلي دعوة رئيس الحزب لإنعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الاعمال إنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى وعلى تكليف الدكتور عصام خليل فوزى رئيس الحزب بتشكيل لجنة للإشراف على إنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من لهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى تم إقرار المواد التالية:

المادة الأولي

يفتح باب تقديم طلبات الترشح لإنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى لمدة يومان أيام أعتباراً من يوم السبت الموافق 16/10/2021 وحتي يوم الاحد الموافق 17/10/2021 وتقدم الطلبات يومياً من الثانية عشر ظهراً وحتي الساعة الخامسة مساءاً .بالمقر الرئيسي للحزب الكائن 140 شارع العروبة – مصر الجديدة - محافظة القاهرة .

المادة الثانية

أولاً : تقديم طلبات الترشح : يقدم طلب الترشح كتابة علي النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلي لجنة تلقي الطلبات بالمقر الرئيسي للحزب الكائن 140 شارع العروبة – مصر الجديدة – محافظة القاهرة – خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار .

ثانياً : المستندات المطلوبة من طالب الترشح : صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح .

صورة بطاقة عضوية الحزب علي أن يكون طالب الترشح مسدد أشتراك عام 2021 .

المادة الثالثة

الاجراءات التي تتولاها لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح يقدم طلب الترشح علي النموذج المعد لذلك إلي لجنة تلقي الطلبات .

ترسل اللجنة الطلبات والمستندات التي تلقتها أولاً بأول إلي رئيس لجنة الانتخابات لفحص طلبات الترشح يخطر رئيس لجنة الانتخابات في نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف متضمن أسماء طالبي الترشح ويتم الاخطار يومياً ولو لم يتقدم احد .

المادة الرابعة

الإجراءات التي يتولاها رئيس لجنة الانتخابات يتولي رئيس لجنة الانتخابات فحص طلبات الترشح والبت فيها والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة .

يكلف أعضاء لجنة الانتخابات بعد إنتهاء فترة الترشح وفي خلال المدة المحدده في الجدول الاجرائي والزمني كشفين مستقلان ، الأول بإسماء المترشحين لمنصب امين عام الحزب ، والثاني بإسماء المترشحين لعضوية المكتب السياسى الذين قبلت أوراقهم وتعرض اللجنة في اليوم التالي لاقفال باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة بلوحه الاعلانات بالمقر الرئيسي للحزب ويستمر عرض الكشفين وفق الجدول الاجرائي والزمني .

المادة الخامسة

لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشفين المعدين لذلك أن يتظلم لرئيس لجنة الانتخابات أو من أرد الطعن علي أي من المترشحين أن يطعن وفقاً للجدول الزمني وبفصل في التظلم أو الطعن وفقاً للجدول الزمني ، وعقب إنتهاء فترة الفصل في التظلمات والطعون يتم أعداد الكشوف النهائية لإسماء المترشحين وتعلن بطريقة ظاهرة بلوحه الاعلانات بالمقر الرئيسي للحزب ويستمر عرض الكشفين وفق الجدول الاجرائي والزمني .

المادة السادسة

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلي لجنة الانتخابات وتلقي الطلبات بشخصه خلال اربعة وعشرون ساعه من تاريخ اعلان الكشوف النهائية للمترشحين .

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالمقر الرئيسي للحزب ، وعلي المدير التنفيذي للحزب تنفيذه.