إطلالة إفريقية لـ جميلة عوض فى اليوم الثانى لمهرجان الجونة

أطلت الفنانة جميلة عوض، على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بفستان كت باللونين الأورانج والبيبي بلو، وتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة مكياجًا ناعمًا وتركت شعرها الويفي منسدلًا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

وتعيش الفنانة المصرية جميلة عوض حالةً من الانتعاش الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد عرض فيلمها السينمائي "عروستي"، والذي يُشاركها بطولته الفنان المصري أحمد حاتم.

إطلالة جميلة عوض

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المهرجان، منها فيلم ضوء طبيعي، الساعة 3:45 عصرًا، ومدته 103 دقائق، كذلك عرض فيلم أرتور رامبوا في الساعة 7 مساءً ومدته 86 دقيقة، بقاعة أوديمكس.

وفي سي سينما 1، من المقرر عرض فيلم الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك، الساعة 3:15 عصرًا ومدته 82 دقيقة، وفيلم ثانية واحدة الساعة 6 مساءً ومدته 105 دقيقة، وفيلم ملعب الساعة 9:15 مساء ومدته 72 دقيقة.

وفي سي سينما 2، سيتم عرض عدد من الأفلام منها الساعة 3 عصرًا فيلم حياة إيفانا ومدته 80 دقيقة، وفيلم حيوان الساعة 5:45 مساء ومدته 120 دقيقة.

وفي سي سينما 3، عرض فيلم كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين، ومدته 56 دقيقة وذلك في الساعة 3:15 عصرًا، وفيلم الأوليمبياد - باريس الحي الـ 13 في الساعة 8:45 مساءً ومدته 106 دقائق.

وفي سينما أرينا، عرض فيلم كوبيليا الساعة 6:45 مساء اليوم ومدته 82 دقيقة، وفيلم ماما أنا بالمنزل الساعة 9:30 مساءً ومدته 104 دقائق.