«الجروان» يقترح إنشاء جهاز لمتابعة شئون اللاجئين فى المنطقة

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على مناقشة المقترحات الواردة بشأن إنشاء صندوق الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والنظر في معايير وضوابط انضمام أعضاء لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وكذلك إنشاء اللجان اللازمة لتنظيم عمل المكتب التنفيذي وتفعيل آليات عمله.

وقال الجروان إن المناقشة جاءت خلال اجتماع للملتقي أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وعقد الاجتماع برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس المكتب التنفيذي للملتقى، رئيس الاتحاد العام للخبراء العـرب، ومشاركة وسام فتوح، نائب رئيس المكتب التنفيذي للملتقى، الأمين العام لاتحاد المصارف العربيـة، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والوزير المفوض محمد خير عبدالقادر، وبحضور رؤساء وأمناء وممثلي أعضاء المكتب التنفيذي.

وذكر البيان أن رئيس المكتب التنفيذي، تقدم بمقترح لإنشاء كيان أو جهاز لمتابعة شئون اللاجئين في المنطقة العربية، وتم الاتفاق على تقديم تصور يوضح فكرة هذا المقترح ويناقش في اجتماعات المكتب التنفيذي المقبلة.

وألقى "الجروان"، كلمة رحب فيها بممثلي الاتحادات العربية، شاكرًا لهم عملهم وتعاونهم لخير ومصلحة الشعب العربي الكبير.

ودعا "الجروان"، خلال كلمته، الحضور للعمل سويًا من أجل توحيد وتكامل الجهود كل في مجالات خبراته المخصصة من أجل الخروج بمبادرات تعزز من العمل العربي المشترك بهدف دعم التنمية والازدهار في الوطن العربي الكبير.

من جانبهم، شكر المشاركون مبادرة "الجروان"، مشيدين بدوره في حشد وجمع جهود الاتحادات العربية.

وقدم الأستاذ الدكتور مجدي محمد علام، ممثل الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالغ التحية للاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيسه "الجروان"، على عقد هذا الاجتماع الذي من شأنه توحيد جهود الاتحادات العربية والربط فيما بينها.

وأكد ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، بما يخدم عمل الاتحادات العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحادات المشاركة استفادت من مثل التواصل مع الاتحادات العربية الأخرى، وعبر تمثيل اتحاداتهم في الاتحاد العام للخبراء.

ووضع الخبراء عددًا من التصورات والمشروعات والأفكار الهادفة لتعزيز العلاقة بين الاتحادات العربية ودعم آلية العمل العربي المشترك، وسيعمل الاتحاد العام للخبراء العرب على بلورة هذه الأفكار والتصورات وبحث آلية تنفيذها خدمة لأهداف التنمية والتطوير في مختلف المجالات في الوطن العربي الكبير.

من جانبها، أكدت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سمر فائق أحمد بدير، مسئولة الأنشطة والبرامج للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، على دعم الجامعة لمثل هذه اللقاءات ومخرجاتها، بما يدعم منظومة العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام، تولي أهمية كبيرة لدور الاتحادات العربية، والتنسيق بينها.

كما توجه عبدالمنعم محمد عبدالله العيد، ممثل الاتحاد العربي للتطوع، باسم كل ممثلي الاتحادات المشاركين، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح الكبير لافتتاح معرض إكسبو 2020، الذي يعد حدثًا تاريخيًا مبهرًا يؤكد على ريادة وتقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.