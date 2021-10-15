صدور الطبعة الثانية من رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» لريم بسيونى

أعلنت دار نهضة مصر، صدور الطبعة الثانية من رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون" للروائية ريم بسيوني.

صدرت رواية "القطائع.. ثلاثية ابن طولون" للروائية الدكتورة ريم بسيونى، وذلك عن دار نهضة مصر للنشر، ونشرت الكاتبة فيديو ترويجى لها من داخل مسجد ابن طولون أو مسجد أحمد ابن طولون أو المسجد الطولونى هو أحد المساجد الأثريّة الشهيرة بالقاهرة.

وتأخذنا الأديبة "ريم بسيونى" فى رحلة عبر التاريخ المصرى فى زمن ابن طولون لتروى لنا عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث الأجواء المصرية فى ذلك الوقت، وكيف تأثرت مصر بضعف الدولة العباسية وصراع الحكم فيها، وكيف عشق ابن طولون مصر قبل المجىء لها ليحكمها رغم مؤامرات التخلص منه.

مسجد أحمد بن طولون أمر ببنائه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 263هـ/877م بمدينته الجديدة القطائع ليصبح ثالث مسجد جامع بنى فى عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص الذى بنى فى الفسطاط، وجامع العسكر الذى بنى فى مدينة العسكر ورغم أن مسجد عمرو بن العاص لا يزال موجودًا إلا أن المسجد الطولونى يعد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذى توالت عليه الإصلاحات التى غيرت معالمه.

شُيد المسجد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر، ويُعتبر من المساجد المعلقة، وهو أحد أكبر مساجد مصر، حيث تبلغ مساحته مع الزيادات الخارجية ستة أفدنة ونصف الفدان، وقد بُنى على شكل مربع مستلهمًا من طرز المساجد العباسية وخاصة مسجد سامراء بالعراق الذى استلهم منه المنارة الملوية. يقع المسجد حاليًا بميدان أحمد بن طولون بحى السيدة زينب التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، ويجاور سوره الغربى مسجد صرغتمش الناصرى فيما يجاور سوره الشرقى متحف جاير أندرسون.

ريم بسيوني، حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها "أولاد الناس" لعام 2020، وأستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة "إكسفورد" ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

صدر للدكتورة ريم بسيونى، عدة روايات نذكر منها:"سبيل الغارق"، "أولاد الناس"، "مرشد سياحي"، "أشياء رائعة"، "الحب على الطريقة العربية"، "بائع الفستق" و"الدكتورة هناء"،و"الحب على الطريقة العربية"، الناشر دار الهلال عام 2009، "رائحة البحر" ، الناشر دار البستاني للنشر والتوزيع عام 2005، "بائع الفستق"، الناشر مكتبة مدبولي، ومترجمة إلى الإنجليزية، "الدكتورة هناء"، الناشر مكتبه المدبولي في الثامن عشر من مارس عام 2007، ومترجمة إلى الإنجليزية والإسبانية واليونانية والإيطالية، "أشياء رائعة"، الناشر دار الآداب عام 2010، ومترجمة إلى الإنجليزية.