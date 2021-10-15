الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يشيد بمعرض «الأنبياء كأنك تراهم» المقام بإكسبو دبى 2020

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعرب الأزهر الشريف عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في رعاية المبادرات والمشروعات التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في تصوير النماذج والقيم الدينية بشكل سهل ومبسط، من خلال إطلاقها المعرض الحضاري "الأنبياء كأنك تراهم" بمعرض إكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن قبله المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي انطلق في وقت سابق بمقر مجاور للحجرة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة بإشراف رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى.

وأكد الأزهر أن هذا المشروع سابقٌ وفريد في غاياته ومضامينه، بل ووسائله المتميزة في العرض، حيث يتناول سِيَر الأنبياء من منظور جديد، ومفهوم متميز، وهو أنهم جميعًا "إخوة في الإنسانية"، مشددا على ضرورة تعزيز القيم المشتركة في الشرائع التي بعثهم الله عزوجل بها إلى البشر على مَرّ العصور.

كما دعا الأزهر إلى تعزيز وتشجيع مثل هذه الأعمال والمبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور الدين في حياة البشر على اختلاف معتقداتهم، وتسليط الضوء على القيم المشتركة التي تتفق فيها الأديان كلها، ودور تلك القيم في غرس الأخلاقيات الحميدة التي تساعد في التعايش مع الآخر في جوٍّ من التسامح والاحترام المتبادل.

الأزهر الشريف الحضارة الإسلامية للحجرة النبوية الشريفة المدينة المنورة جموع المسلمين

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