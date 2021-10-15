الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق باتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق اندلع بأتوبيس نقل عام بموقف مدينة برج العرب الجديدة، دون حدوث أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية أمام مسجد العتيق.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بأحد أتوبيسات النقل العام أثناء توقفه بموقف النقل الجماعي بالحي الأول بمدينة برج العرب الجديدة، بسبب حدوث ماس كهربائي.

تسبب الحريق في تفحم الأتوبيس وتصاعد ألسنة النيران والدخان، وذلك دون حدوث إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الإسكندرية إمام مسجد بالاسكندرية حريق أتوبيس هيئة النقل العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الآن قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 بالتفصيل.. مفاجآت تنتظر الموظفين

تفاصيل حفل زفاف الفارس المصري نائل نصار على ابنة بيل جيتس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير