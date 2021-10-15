ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق باتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق اندلع بأتوبيس نقل عام بموقف مدينة برج العرب الجديدة، دون حدوث أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية أمام مسجد العتيق.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بأحد أتوبيسات النقل العام أثناء توقفه بموقف النقل الجماعي بالحي الأول بمدينة برج العرب الجديدة، بسبب حدوث ماس كهربائي.

تسبب الحريق في تفحم الأتوبيس وتصاعد ألسنة النيران والدخان، وذلك دون حدوث إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأخطرت النيابة التحقيقات.