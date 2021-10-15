ضبط 77 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

المخابز والأسواق بالمنيا

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى)، كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).

المخابز والأسواق بالمنيا

وأضاف وكيل وزارة التموين أن مديرية التموين بالمنيا، كانت قد تمكنت من تحرير2894 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

واوضح وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 2191 مخالفة للمخابز البلدية منها 590 لنقص الوزن، و266 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و80 للتوقف عن التشغيل و 75 لتجميع والتصرف في حصة الدقيق المدعم و 50 لعدم حيازة سجلات و 1130 مخالفة متنوعة ، بالإضافة إلى 703 مخالفة في مجال الأسواق منها 156 لعدم الإعلان عن الأسعار و 24 لعدم وجود ترخيص و23 لعدم صلاحية للمنتج و 9 للغش التجاري و103 للتلاعب في المقررات التموينية و 3 لأسطوانات البوتاجاز و6 مخالفات للمواد البترولية و19 لأصحاب محلات الجزارة ، و360 مخالفة أخرى ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.