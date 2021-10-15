اليوم.. رجائي موسى يوقع ويناقش رواية «شجرة ليمون ونعناع أخضر»

تنظم إحدى دور النشر والتويع بشارع القصر العيني في السادسة مساءً اليوم، أمسية ثقافية ولقاء حول أحدث إصدارات الدار، رواية "شجرة ليمون ونعناع أخضر"، من تأليف رجائي موسى.

ورجائي موسى، سبق وصدر له العديد من الأعمال الروائية والمجموعات القصصية ونذكر من بينها: نهايات سعيدة مشفوعة بسيرة الحارس الليلي للأوتيل ــ أحد عشر صوتًا ــ وحجر الهاوية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية "شجرة ليمون ونعناع أخضر"، للكاتب رجائي موسى نقرأ: “اكتب لكِ الآن يا مريم لأني وجدت نفسي مرفوضًا وغير مقبول من الآخرين. لا أحد يلتفت إليَّ. أنا غير مرئي في العالم. أنظر إلى الآخرين وهم يمرون أمامي وعلى جانبي ولكن لا أحد يعيرني أي اهتمام. أنا لا أبحث عن المكانة يا مريم. لا أبحث عن أهمية. أنا ابحث عني. أنا لا أجدني في العالم. لا مرآة تعكس وجهي ولا يوجد من يلتقط يدي وهي تسقط في الليل. أنتِ وحدكِ كنتِ تعرفين مكاني. وحدكِ كنتِ تلمسينني. لم يكن لي اسم ولا وجه ولا طريق”.