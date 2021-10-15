الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة الطيران الإيطالية الجديدة تبدأ عملياتها اليوم

شركة الطيران الإيطالية
شركة الطيران الإيطالية

بدأت شركة "إيطاليا تراسبورتو ايريو" الوطنية الجديدة للطيران "آي.تي.إيه"،
عملياتها اليوم الجمعة، بعد الرحلة الأخيرة لشركة الطيران الإيطالية "اليتاليا" التي تعاني منذ فترة طويلة.

وأقلعت الرحلة الأولى لشركة "آي.تي.إيه" من مطار "لينات" في ميلانو، في الساعة السادسة و13 دقيقة صباحًا، متوجهة إلى باري، بجنوب إيطاليا، وهي الأولى من بين حوالي 191 رحلة، من المقرر أن تسيرها شركة الطيران في اليوم الأول.

وتعتبر شركة الطيران الجديدة، خليفة لشركة "اليتاليا"، ولكن الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية يأملان في أن تنفصل الشركة الجديدة تمامًا عن ماضي "أليتاليا" المضطرب ماليًا.

وتأسست "أليتاليا" في عام 1947، وعلى مدار عدة عقود، ارتبطت العلامة التجارية بالازدهار الاقتصادي في إيطاليا في فترة ما بعد الحرب.

وفي سبتمبر الماضي، منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على شركة "إيطاليا تراسبورتو ايريو"، كما منحتها دفعة أخرى بجعلها غير مسؤولة عن سداد 900 مليون يورو ( مليار دولار) من المساعدات الحكومية غير القانونية التي تلقتها سابقتها في عام 2017.

وستبدأ الشركة الجديدة عملياتها بـ 52 طائرة، وستوظف هذا العام ما يصل إلى 2950 شخصًا، فيما كانت "أليتاليا" توظف 10 آلاف شخص.

شركة الطيران الإيطالية اليتاليا طيران الحكومة الإيطالية إيطاليا

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وائل لطفي

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