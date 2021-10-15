الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في بيت الشعر العربي.. عبد المقصود عبد الكريم يناقش «كما لم تكن قط» الأحد

عبد المقصود عبد الكريم
عبد المقصود عبد الكريم

يقيم بيت الشعر العربي " ببيت الست وسيلة " خلف الجامع الأزهر، ليلة شعرية جديدة ، وذلك في السابعة مساء الأحد 17 أكتوبر، و تقام ندوة لمناقشة ديوان " كما لم تكن قط " للشاعر عبد المقصود عبد الكريم ، ويشارك في المناقشة الشعراء والنقاد ماجد نبيل، أحمد طه، محمد السيد اسماعيل، يسبق الندوة وفي الخامسة مساء نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر.

 وعبد المقصود عبد الكريم٬ شاعر ومترجم٬ أثري المكتبة العربية بالعديد من الترجمات نذكر من بينها: "حكمة السيكوباتيين" العام المنصرم 2020 - "فنتازيا الغريزة"- الحكمة والجنون والحماقة - نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر - قصر الضحك - جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي، مجموعة من المؤلفين، إعداد وترجمة: المجلس الأعلى للثقافة - الرجل البطئ، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - أسطنبول: المدينة والذكريات، أورهان باموق: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - إليزابيث كستلو، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة الجوائز - العار، كوتسى: الهيئة المصرية العامة للكتاب - أنا أورهان والى، مختارات من شعر أورهان والى: سلسلة آفاق عالمية، الهيئة العامة لقصور الثقافة - القصر الزجاجي، أميتاف جوش: المركز القومى للترجمة - فرويد وبروست ولاكان، مالكولم بوى: المركز القومى للترجمة.

ومن أجواء الديوان  نقرأ . 

 سباق

في بِدايةِ العَامِ

قررْتُ أنْ أخوضَ سِباقًا

أيَّ سباقٍ 

مع أيِّ متسابقٍ.

 

ظَللْتُ على هذه الحال حتَّى الظهيرةِ تقريبًا، 

لا أحدَ يريدُ سِباقًا مع شاعرٍ عجوز، 

وحينَ رأتْني الأيام مرتبِكًا على هذه الشاكلة، 

عرضتْ عليَّ السباقَ بخبثٍ شديد 

وقَبِلْتُ ببلاهةٍ شديدة

وما زلْنا في السِّباق

تَعرفُ أنَّها فائزةٌ بالضرورة،

وأعرفُ أنَّها فائزةٌ بالضرورة.

لشاعر عبد المقصود عبد الكريم ببيت الست وسيلة كما لم تكن قط ماجد نبيل أحمد طه محمد السيد إسماعيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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