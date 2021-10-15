الجمعة 15 أكتوبر 2021
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مصر

بالأسماء.. وزير القوى العاملة: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  68 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال وزير القوى العاملة، إن المستحقات بلغت  144 ألفاً و 778 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 

- مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، والذي ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ51 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 98 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت  135 ألفاً و057  دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصري تقريبا.

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الملحق العمالي بالأردن موقع وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي بالأردن وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن

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