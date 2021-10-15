جومانا مراد: سعيدة بوجودى فى الجونة للعام الثانى

خطفت النجمة جومانا مراد، الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خلال سيرها على السجادة الحمراء برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وذلك بإطلالة استثنائية وراقية من كبرى بيوت الأزياء العالمية.

جومانا مراد في مهرجان الجونة

وظهرت جومانا مراد، بفستان طويل منفوش يغلب عليه اللون النيلي، بالإضافة إلى الزيتي، في لوحة فنية متكاملة من دار أزياء Dolce & Gabbana العالمية الشهيرة، متزينة بمجموعة مجوهرات فخمة من CHANEL ومرتدية جوانتي وحاملة بيدها شنطة من ماركة Prada، ومتألقة بمكياج مناسب للسهرات لخبير الميك أب أحمد خواجة.. حيث جاءت الإطلالة المميزة بتوقيع الاستايلست مي جلال.

إطلالة جومانا مراد بمهرجان الجونة

وأعربت جومانا مراد، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي للمرة الثانية على التوالي، موجهة الشكر لمؤسسيه والقائمين عليه.. داعية الله أن يحفظ مصر وأن تستمر هذه الفعاليات الفنية لتحريك عجلة الثقافة والإبداع.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته رقم5، لا يزال قائمًا حتى الآن وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري، والذي سيشهد عرض 80 فيلمًا متنوعًا بحضور نجوم وصناع الفن السابع من مختلف دول العالم.

وخلال فعاليات دورته الـ5، يحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح.

ويضىء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

من ناحية أخرى، انتهت جومانا مراد من تصوير فيلمها الأمريكي North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها الفنان سامر المصري، حيث من المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية العربية و العالمية.