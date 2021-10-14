حسن أبو الروس صاحب أغرب إطلالة فى مهرجان الجونة (صور)

خطف المطرب والممثل حسن أبو الروس الأنظار على الربد كاربت برفقة الفنانة دينا الشربيني خلال افتتاح اليوم الأول لمهرجان الجونة.

حسن أبو الروس.. الإطلالة الأغرب بين نجوم الجونة في اليوم الأول

وارتدى «أبو الروس» بدلة بألوان كثيرة، ونسق معاها حذاء أسود ونظارة شمس سوداء، حيث وصفها البعض بأغرب إطلالات الرجال في اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي.

فيما رافقته النجمة دينا الشربين، والتي ارتدت فستان برتقالي مفتوح من الأمام، حيث نسقت معه حقيبة فضية، مع حذاء شفاف.