الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حسن أبو الروس صاحب أغرب إطلالة فى مهرجان الجونة (صور)

حسن ابو الروس ودينا
حسن ابو الروس ودينا الشربيني

خطف المطرب والممثل حسن أبو الروس الأنظار على الربد كاربت برفقة الفنانة دينا الشربيني خلال افتتاح اليوم الأول لمهرجان الجونة.

حسن أبو الروس.. الإطلالة الأغرب بين نجوم الجونة في اليوم الأول

وارتدى «أبو الروس» بدلة بألوان كثيرة، ونسق معاها حذاء أسود ونظارة شمس سوداء، حيث وصفها البعض بأغرب إطلالات الرجال في اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي.

فيما رافقته النجمة دينا الشربين، والتي ارتدت فستان برتقالي مفتوح من الأمام، حيث نسقت معه حقيبة فضية، مع حذاء شفاف.

دينا الشربيني الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة حسن ابو الروس الفنان حسن أبو الروس

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