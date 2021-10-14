بـ«جاكيت ذهبى».. محمد رمضان يتألق فى حفل مهرجان الجونة (صور)

خطف النجم محمد رمضان الأنظار كعادته على «الريد كاربت» بحفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وارتدى الفنان المثير للجدل دائمًا بدله تكونت من جاكت ذهبي وبنطلون أسود ونسق معاها نظارة سوداء، حيث شبه البعض إطلالته بأحمد ذكي.

وظهر النجم محمد رمضان على السجادة الحمراء، بإشارته الشهيرة «نمبر وان» أمام عدسات الإعلام، غير كاشفا لعينة.

محمد رمضان أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة

ويشهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، أغنية حفل الافتتاح، لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، إذ سيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.