الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي أصبحت أكثر دموية ضد المدنيين

أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الحوثية زادت في عموم البلاد.

واتهم وزير الخارجية اليمني، الحوثيين بأنهم باتوا أكثر دموية في استهداف للمدنيين نتيجة لفشلهم في أرض المعركة.

وقال بن مبارك- خلال مباحثات مع المبعوث السويدي الخاص بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن وجهود تحقيق السلام، وفقا لقناة (الإخبارية اليمنية)- إن إحلال السلام يعتبر هدفًا مشتركًا للحكومة والمجتمع الدولي. 

ووصف وزير الخارجية اليمني، ما تتعرض له مديرية العبدية في محافظة مأرب من حصار حوثي بأنه انتهاكات إنسانية جسيمة، متهما الجماعة المسلحة بقصف المديرية بشكل متواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع الميليشيا من دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين.

وقال بن مبارك، إن ذلك يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليمن المبعوث السويدي بيتر سيمنبي

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