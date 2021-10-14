لقاء الخميسى: حياتى الشخصية «خط أحمر» (حوار)

قالت الفنانة لقاء الخميسى إن مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة» ناقش قضايا الأسرة المصرية بطريقة كوميدية، وإنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية عن المسلسل وعن دورها بشكل خاص، الذى تجسد فيه شخصية امرأة ناجحة تتعرض للتنمر المستمر بسبب إصرارها على تحسين وضعها. وأكدت «الخميسى» لـ«الدستور»، أنها تتقبل النقد المتعلق بأدوارها الفنية، بينما ترفضه تمامًا إذا مسها أو مس أسرتها، لافتة إلى أن أفضل طريقة فى التعامل مع المتنمرين هو التجاهل والسعى المستمر لتحقيق النجاحات الشخصية.

وبدأ عرض مسلسل «إجازة مفتوحة» على شاشة قنوات «on» خلال الفترة الماضية، وقد تم الانتهاء من تصوير مشاهده الأسبوع الماضى، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين أبرزهم شريف منير، وكشفت «الخميسى» عن تفاصيل وكواليس العمل وأيضًا تحدثت عن عودتها للغناء والحفلات اللايف.

■ كيف كانت مشاركتك فى مسلسل «إجازة مفتوحة»؟

- المسلسل من الأعمال المهمة التى تناقش قضايا الأسرة، ولم أتردد فى قبول الدور حينما عُرض علىّ من قبل الجهة المنتجة، لأننى وجدته جديدًا ومختلفًا، والورق مكتوب بشكل جيد، كما أن التعاون مع شريف منير أسعدنى، فهو ممثل من طراز خاص، وكانت كواليس العمل مرحة ولطيفة، وما زلنا نصور الحلقات النهائية من العمل.

■ حدثينا عن ردود الأفعال بعد عرض العمل؟

- كانت إيجابية بصفة عامة ودورى بشكل خاص كانت به مساحة كوميدية كبيرة، لأننى أعشق الكوميديا وأحب تقديمها فى جميع أعمالى، خاصة أننى لم أقدم أى دور كوميدى منذ مسلسل «راجل وست ستات»، والمسلسل يناقش القضايا الاجتماعية والزوجية بشكل كوميدى، وكذلك العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء فى مرحلة المراهقة، حيث تتواجد العديد من الاضطرابات.

■ هل أصبتِ بالإرهاق بسبب طول الحلقات؟

- المسلسل من الأعمال الدرامية الخفيفة التى ينتظرها الجمهور فى موسم «الأوف سيزون» والذى أصبح من المواسم المهمة بعد شهر رمضان، وتحمست للعمل لتعويض فترة غيابى عن الشاشة خلال الفترة الماضية.

ورغم أن التصوير فى ظل وجود جائحة كورونا كان مرهقًا للغاية بالنسبة لفريق العمل ككل بسبب كثرة التوقفات، فإن المسلسل فى مجمله «كان حالة خاصة جدًا»، وأحتاج إلى تركيز كبير من الجميع لكى يخرج بصورة جيدة للجمهور.

■ تقدمين دور امرأة عاملة وناجحة تتعرض للتنمر.. كيف تتعاملين مع هذه الظاهرة فى حياتك؟

- جسدت فى المسلسل شخصية أم عاملة تعمل فى بنك وتمتلك طموحًا كبيرًا وتعرف كيف تحقق أهدافها، وتنحصر حياتها بين البيت والعائلة والعمل، وتتعرض للتنمر كثيرًا نظرًا لطموحها ورغبتها فى النجاح، ولكنها تحاول تجاهل المتنمرين والمضى نحو هدفها.

وبشكل عام، أتجاهل المتنمرين فى حياتى وعلينا جميعًا التعاون لإنهاء هذه الظاهرة بداية من تربية الأبناء بشكل جيد وتعريفهم بمدى أضرار التنمر على الطرف الآخر وعلى نفسيته.

■ ما رأيك فى تفاعل الفنانين مع جمهورهم على «السوشيال ميديا»؟

- أنا من المتابعين الجيدين للسوشيال ميديا بكل مواقعها، وأحرص على مشاركة جمهورى كل ما هو جديد، وأرد بنفسى على الجمهور والمتابعين لصفحاتى المختلفة لأن «السوشيال ميديا» أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية ومحركًا حقيقيًا لمختلف النشاطات وأسهل وسيلة لنقل الخبر، رغم المساوئ التى نتعرض لها من روادها لكن لها إيجابيات أيضًا.

وعندما يتدخل أحد فى حياتى الشخصية وأولادى وزوجى أكون حاسمة فى ردى لأن حياتى الشخصية «خط أحمر»، ولكن أتقبل نقدى كفنانة، إذا كان الأمر يمس دورًا معينًا، فيما أحاول تجاهل التعليقات الجارحة حتى لا أدخل فى سجال مع المتابعين، ففى البداية كنت أرد على كل تعليق وأهاجم من يهاجمنى ولكننى اتخذت قرارًا بتجاهل هؤلاء، خاصة أن هناك العديد من الصفحات المزيفة والأكونتات الوهمية.

■ ولماذا تغيبتِ عن شاشة السينما طوال الفترة الماضية؟

- لم أجد سيناريو يستفزنى ويعود بى إلى السينما، وكنت من عشاقها لأن لها سحرًا خاصًا وأبحث عن عمل مميز أعود به لجمهورى السينمائى، وأنا لا أقدم الأعمال من أجل التواجد والانتشار فقط، ولكن أبحث عن العمل الذى يضيف لرصيدى.

■ هل هناك شروط معينة فى اختيار أعمالك؟

- بالتأكيد كل فنانة لها لونها الخاص وأسلوبها الذى يُميزها فى اختيار الأدوار، وأحرص دائمًا على الاهتمام بالشخصية التى تُعرض علىّ وأن تكون مكتوبة بشكلٍ جيد يُضيف لى، ولها حبكة درامية مختلفة تكون مؤثرة فى أحداث العمل.

كما أننى أرفض الأدوار التى تحصرنى فى شخصية معينة وأحب الاختلاف دائمًا، كما أقدم الأدوار التى تتناسب مع شخصيتى إضافة إلى كونى أمًا وزوجة.

■ لماذا تأخرتِ فى تقديم البطولات المطلقة؟

- البطولة المطلقة شىء مهم لأى فنان، ولكن هناك العديد من العوامل التى تحكمنى أنا شخصيًا ومنها السيناريو والحدوتة ككل، لأننى لا أستطيع تقديم عمل لمجرد التواجد للحصول على لقب البطولة المطلقة لأننى أحسب خطواتى.

■ وماذا عن الغناء؟

- أعشق الغناء منذ صغرى وتجربتى على مسرح الساقية أضافت لى كثيرًا وسعدت بها فى ظل تفاعل الجمهور وإيجابية ردود الأفعال حول الحفل، وهو ما أسعدنى كثيرًا خاصة أننى أقف على المسرح للغناء، وأتمنى تكرار التجربة قريبًا وتقديم أكثر من أغنية.

كما أستعد لتقديم أغنية سنجل خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب ستكون مفاجأة للجمهور، وكان من المفترض تقديم حفل جديد خلال الفترة الماضية ولكن انشغالى بتصوير مسلسلى «ضد الكسر» و«إجازة مفتوحة» حال دون تقديمه، لأن الوقوف على خشبة المسرح وتقديم حفل لايف يتطلب مجهودًا كبيرًا.