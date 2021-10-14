الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مستريح جديد استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين

حبس مستريح
حبس مستريح

جدد قاضى المعارضات المختص حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.

كانت الجهات الأمنية ضبطت المتهم لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد 3 مواطنين بقيام متهم بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، عن قيام  المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، والخردوات والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (اثنان مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته  اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

قاض المعارضات المختص حبس متهم النصب علي المواطنين الاستيلاء على أموال المواطنين تجارة الملابس الجهات الامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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