الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد سحب جواز سفر «المرزوقي»..

الرئيس التونسى يطالب بفتح تحقيق قضائى فى دعوات التدخل الخارجى

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه سيصدر قرار قريبا بتنظيم الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على أول اجتماع تعقده الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن أول في قصر قرطاج، حسبما أفادت الرئاسة التونسية.

وأعلن سعيد سحب جواز السفر الدبلوماسي من رئيس تونس الأسبق المنصف المرزوقي.

وقال سعيد: ''تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية.. وأقولها اليوم .. من قام بذلك سيسحب منه جوار السفر الدبلوماسي لأنه اليوم في عداد أعداء تونس.. ولا مجال أن يمنح هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس..''.

وطلب سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي فيما أتاه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، قائلا إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

يذكر أن  المنصف المرزوقي قال في حوار مع «قناة فرانس 24» إنه يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس.

تونس الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد منصف المرزوقي التدخل الخارجي

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وائل لطفي

المطوعون!

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