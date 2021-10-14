رغم إصابتها.. دينا الشربينى تصل مطار الغردقة لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة

وصلت الفنانة دينا الشربيني، قبل قليل، إلى مطار الغردقة الدولي، لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت دينا عقب وصولها مطار الغردقة وهي مصابة في قدمها اليمنى، ورغم ذلك حرصت على الحضور والتواجد في المهرجان.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان أحمد السقا خلال حفل الافتتاح مساء اليوم، على مجمل أعماله التي قدم فيها عددا كبيرا من الأفلام.

ويقدم الفنان محمد رمضان و«ريدوان» أغنية حفل الافتتاح باسم «جو البنات»، وسط تواجد عدد كبير من النجوم.

وشهدت استعدادات مهرجان الجونة 2021 حالة من الجدية من كل المتواجدين في الحدث في كل الأقسام، حيث انتهى القائمون على حجز التذاكر ودخول المشاركين والجمهور للقاعات من كل الأمور الفنية والتقنية، وبدأت شبابيك الحجز خلال الساعات الماضية في استقبال طلبات الحجز بالفعل، كما تم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بعرض الأفلام في السينمات التي خصصتها إدارة المهرجان.

وخلال الساعات الماضية وعلى مدار 24 ساعة انتهى أكثر من ألف عامل ومهندس من كل أعمال الترميم والطلاء الخاصة بالمنطقة التي تحيط بالقاعة التي سيقام فيها حفل الافتتاح، بعد الحريق الذي شب بها صباح أمس، وأشاد كل المتواجدين بالعمال والهمة الكبيرة التي قاموا من خلالها بإنجاز المهمة في وقت قياسي ليدخل الحضور حفل الافتتاح اليوم دون أي أزمات.