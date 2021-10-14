الأنبا إيلاريون يزور مدرستي الصم والمكفوفين.. ويهنئ قيادات البحر الأحمر بالمولد النبوي

توجه صباح اليوم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، يرافقه القمص مينا عزيز مسئول العلاقات العامة، إلى مديرية التربية والتعليم، حيث زار نيافته مدرسة الصم والبكم، والمدرسة الفكرية، ومدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر، حيث استقبله هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وذلك للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.

وقد أعرب نيافته فى تلك الزيارة عن تقديره للجهود المباركة المبذولة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين".

بالاضافة الى ذلك توجه الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، يرافقه القمص مينا عزيز مسئول العلاقات العامة، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغردقة، حيث استقبله الدكتور السيد السعداوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وأحمد حسين، وكيل المديرية بالغردقة، وذلك للتهنئة بالمولد النبوي الشريف، معربًا في تلك الزيارة عن تقديره للجهود المباركة المبذولة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين".

كما توجه اليوم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، يرافقه القمص مينا عزيز مسئول العلاقات العامة، إلى مديرية القوى العاملة بالغردقة، حيث استقبله المهندس ماهر عبد القادر مدير مديرية الزراعة بالغردقة، وذلك للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.

وبعد تلك الزيارة قام المهندس ماهر عبد القادر، باصطحابه لجولة تفقدية لمنافذ بيع وزارة الزراعة، أبدى فيها الأنبا إيلاريون إعجابه وتقديره لمجهود وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالبحر الأحمر، على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، للقضاء على الاستغلال والغلاء.

وأعرب فى تلك الزيارة عن تقديره للجهود المباركة المبذولة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين".

وأيضًا توجه إلى مديرية الإسكان بالغردقة، حيث استقبله المهندس حسنى منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك للتهنئة بالمولد النبوي الشريف، معربًا في تلك الزيارة عن تقديره للجهود المباركة المبذولة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين".

كما توجه إلى مديرية القوى العاملة بالغردقة، حيث استقبله سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالغردقة، وذلك للتهنئة بالمولد النبوي الشريف، معربًا فى تلك الزيارة عن تقديره للجهود المباركة المبذولة نحو رفعة وطننا الغالي ليعم السلام والفرح كل المصريين".