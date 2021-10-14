الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1940 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، 1940 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 337 ألفاً و679 إصابة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 13 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2518 حالة وفاة.

ومنذ بدء حملة التطعيمات في البلاد في 26 فبراير، تلقى 18ر40 مليون شخص أو 3ر78% من السكان الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد .19 واستقر عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا عند 62ر31 مليون شخص أو 6ر61% من السكان.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و77425.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 719251 44672182
الهند 451189 34001743
البرازيل 601213 21582738
المملكة المتحدة 138080 8275826
روسيا 428318 7861681
تركيا 66806 7538974
فرنسا 117173 7069089
إيران 123081 5729785
الأرجنتين 115547 5267339
إسبانيا 86869 4980206
 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22655 2028115
37 ‬‬‬‬- المغرب 14485 939922
42 - الأردن 10841 837255
46 - الإمارات 2116 738152
47 ‬- تونس 25046 710096
50 - لبنان 8452 630950

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

 

 

مستوى الصحة الدول العربية الولايات المتحدة الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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