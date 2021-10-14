الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الانتهاء من طلاء الأجزاء المحترقة فى مكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

طلاء حفل افتتاح مهرجان
طلاء حفل افتتاح مهرجان الجونة

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة التي احترقت، صباح  الأربعاء، بقاعة المؤتمرات المقرر لها أن تستضيف حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر لها أن تنطق اليوم الخميس.


وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، اليوم الخميس، كي يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.


وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.


وكان حريقا قد التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح  الأربعاء، حيث نجحت رجال المطافي في السيطرة علي الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عدد من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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الانتهاء من طلاء الأجزاء المحترقة فى مكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

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