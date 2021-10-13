الحكومة الموريتانية تطلق حملة لتطعيم نصف مليون شخص ضد كورونا غدًا

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، أنها ستطلق غدًا الخميس، حملة للتطعيم تستهدف نصف مليون موريتاني.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ووزير الصحة سيدي ولد الزحاف أكدا في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمحافظين ومدراء الصحة في المحافظات الموريتانية الخمس عشرة ضرورة إنجاح حملة التطعيم.

وأضاف أن الاجتماع استهدف التحضير الجيد للانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الرابعة للتلقيح ضد جائحة كورونا، المقررة يوم غد الخميس، في جميع أنحاء البلاد، بهدف تقديم 500 ألف جرعة من اللقاح على الأقل في الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري.

وأوضح البيان أن الحملة تستهدف كافة المواطنين فوق سن الـ15 من العمر وخاصة الموظفين والأساتذة والمعلمين والتلاميذ والطلاب والسائقين.