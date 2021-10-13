الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الموريتانية تطلق حملة لتطعيم نصف مليون شخص ضد كورونا غدًا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، أنها ستطلق غدًا الخميس، حملة للتطعيم تستهدف نصف مليون موريتاني.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ووزير الصحة سيدي ولد الزحاف أكدا في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمحافظين ومدراء الصحة في المحافظات الموريتانية الخمس عشرة ضرورة إنجاح حملة التطعيم.

وأضاف أن الاجتماع استهدف التحضير الجيد للانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الرابعة للتلقيح ضد جائحة كورونا، المقررة يوم غد الخميس، في جميع أنحاء البلاد، بهدف تقديم 500 ألف جرعة من اللقاح على الأقل في الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري.

وأوضح البيان أن الحملة تستهدف كافة المواطنين فوق سن الـ15 من العمر وخاصة الموظفين والأساتذة والمعلمين والتلاميذ والطلاب والسائقين.

الحكومة الموريتانية حملة للتطعيم وزير الداخلية الموريتاني كورونا كوفيد اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

أعضاء مجلس الأهلى يهربون من رئاسة بعثة الأحمر فى النيجر

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

«التدمير الذاتى».. إبراهيم منير يطيح بجبهة حسين والجماعة تعزله من منصب المرشد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل