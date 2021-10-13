الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصندوق الكويتى للتنمية يناقش سبل التعاون مع الأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل مروان الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، الأربعاء، طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت، والوفد المرافق له، وتمت مناقشة الجهود المبذولة بين الطرفين والتعاون المشترك بينهما. 

أضافت الصفحة الرسمية لصندوق الكويتي للتنمية، على موقع "تويتر"، أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة قدم درع تذكاري لمدير عام الصندوق، تعبيرًا عن شكر المنظمة وتقديرها لجهود التعاون المشترك.

حضر الاستقبال من الصندوق وليد البحر، مدير إدارة العمليات وخالد الخالد، نائب مدير إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئة الدولية وعدد من المسؤولين في إدارة العمليات.

مروان الغانم طارق الشيخ التعاون المشترك الأمين العام للأمم المتحدة الصندوق الكويتي للتنمية

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