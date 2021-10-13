رئيس جامعة دمياط يلتقي مسئولي تنفيذ المستشفى الجامعي

اجتمع اليوم الأربعاء ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بعدد من مسئولي شركة وادي النيل منفذ مشروع المستشفى الجامعي المقرر إنشاؤه بالحي الرابع على مساحة 27 ألف متر مربع.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب البشري والمهندس أحمد جمال الطوبشي استشاري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأستاذ الدكتور عبدالله السيد مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة دمياط، والدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة، وحضر من شركة وادي النيل كل من المهندس محمد الغزاوي والمهندس محمد أبو طاحون والمهندس أحمد حسن.

تناول الاجتماع الوقوف على مستجدات التصاميم المعمارية للمستشفى الجامعي ونظام الإنشاء المقرر اتباعه خلال عملية تنفيذ إنشاء المستشفى، حيث من المقرر اتباع النظام الجزئي في الإنشاء بمعنى الانتهاء من كل مبنى على حدة ودخوله عملية التشغيل الفعلي دون الانتظار للانتهاء من المباني الأخرى.

كما تناول الاجتماع الملامح العامة لمشروع المستشفى الجامعي المقرر استيعابه لعدد 400 سرير و 20 غرفة عمليات و 10 غرف عناية مركزة، حيث من المقرر البدء في أعمال المرحلة الأولى المقرر استيعابها للعيادات الخارجية والأشعة والطوارئ والعلاج الطبيعي ووحدة قسطرة القلب خلال شهر من الآن.

وحث رئيس الجامعة مسئولي شركة وادي النيل على ضرورة اتباع الجدول الزمني والالتزام به لإنجاز هذا المشروع الذي يعد مشروعًا قوميًا فارقًا للمجتمع الدمياطي مؤكدً أن إنشاء المستشفى الجامعي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمحافظة.