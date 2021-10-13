الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز ملوى (صور)

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة؛ للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

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جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ملوي، العقيد أركان حرب  محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وعدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

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تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء وحدة إسعاف المعصرة، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، موجها الأبنية التعليمية بالإسراع في إنجاز الأعمال لتقليل الكثافات داخل الفصول.

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وعقد المحافظ خلال جولته بقرية المعصرة، لقاء مفتوحا مع الشباب، بمركز شباب المعصرة، حيث قدم خلال اللقاء خالص الشكر والتقدير للسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاق المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري واهتمامه غير المسبوق بتحسين حياة أهالينا في القري.

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وأكد المحافظ أنه يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعا بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، ودير مواس بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

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 كما هنأ المحافظ أهالي القرية بقرب قدوم المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأكد أن قرية المعصرة تحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وستساهم تلك المشروعات في تحسين حياة الكثير من المواطنين وتحقيق حياة كريمة حقيقية.

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ودعا محافظ المنيا وكلاء الوزارة في القطاعات المختلفة لعرض المشاريع الخاصة بقطاعاتهم، لتوضيح حجم الإنجاز الحقيقي بكل قطاع، حيث قدم وكلاء وزارات الشباب والرياضة، الصحة، الأبنية التعليمية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بملوي، الزراعة والري، عرضا حول المشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وحجم الإنجاز بكل مشروع.

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واستمع المحافظ، خلال اللقاء إلي عدد من الشباب، حيث أجرى حوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية وأهم المشاكل والتحديات بالقرية للعمل على حلها وتلافي كافة العقبات، وطالب المحافظ الشباب بالعمل على تكثيف التوعية للأهالي بعدم إلقاء المخلفات بالترع، حفاظا على الإنجاز الذي تحقق في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، كما ناشد الأهالي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتلقي لقاح فيروس كورونا.

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وأكد نائب محافظ المنيا أن فكرة مبادرة حياة كريمة جاءت من الشباب، فالشباب هم أول من طالبوا بها، داعيا إياهم إلى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في المبادرة الرئاسية والعمل على تطوير وتنمية أنفسهم، وشدد على إزالة ورفع أية تعديات على المجاري المائية، حيث يجري حاليا حصر التعديات على طول المجري المائي لنهر النيل والأفرع والرياحات للبدء في أعمال الإزالة.

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هذا وتضم المشروعات الجاري العمل بها في قرية المعصرة عدة مشروعات منها:

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الصرف الصحي ( شبكة انحدار وخط  طرد ومحطة رفع ) مد وتدعيم وإحلال شبكات المياه 
مدارس (إنشاء وتوسعة لعدد 2 مدرسة بطاقة 27 فصل جديد)، الصحة (تطوير الوحدة الصحية طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل)، الطرق (رصف جميع الطرق الداخلية بالقرية)، الشباب والرياضة (تنجيل الملعب-إنشاء السور-غرف خلع ملابس)، إنشاء وحدة إسعاف ومجمع زراعي ومجمع خدمات، تطوير ورفع قدرة شبكة الكهرباء، توصيل شبكة تليفونية (ألياف فيبر) لتوفير إنترنت فائق السرعة، دهان واجهات كافة منازل القرية وتطوير وحدة الشئون الاجتماعية.

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محافظ المنيا يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمعصرة رئيس مركز ملوي تنفيذ 406 مشروع اللواء أحمد السايس اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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