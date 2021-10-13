الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمعة.. علي الهلباوي يُحيي حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح الزمالك

علي الهلباوي
علي الهلباوي

يستعد المطرب والمبتهل علي الهلباوي لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري، وذلك على خشبة مسرح الزمالك في السابعة مساءً.

ويقدم الهلباوي خلال الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، ومن بينها "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمَن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة"، وطرحت تذاكر الحفل وتبلغ قيمتها 90 جنيهًا.

علي الهلباوي

وعلى الهلباوى ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوى، بدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى" ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقدم الهلباوى مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية، إضافة إلى الإنشاد الدينى.

كانت لـ"الهلباوي" مشاركة سينمائية في فيلم "الميكروفون"، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية "مرسال حبيبتي" وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفلة شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى.

وأحيا المنشد علي الهلباوي حفلين غنائيين في يوم واحد على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك.

وأقيمت الحفلتان يوم 4 يونيو الماضي، وقدم الهلباوي خلال الحفلين عددا كبيرا من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته ومنها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة، الحضن لمة روح، ضميني من تاني، شارد منين ما بروح، إكمني وحداني، أنا جيت أغني الحزن غناني، سلام عليك، على أي وضع" وغيرها.

وأقيم الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.

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