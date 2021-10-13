الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

روسيا: انتهاء تجارب اللقاح المدمج لـ«كورونا» والإنفلونزا

لقاح
لقاح

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، انتهاء التجارب للقاح مدمج لـ"كورونا" والإنفلونزا في جرعة واحدة، منوهًا بأن النتائج ستنشر قريبًا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

كانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 973 حالة وفاة و28190 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذا هو أعلى عدد يومي للوفيات يتم تسجيله في روسيا منذ بداية الجائحة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 832964 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 218345 .

وتماثل 20706 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و 894285.

هذا وتجرى الصين، اختبار لعشرات الآلاف من عينات دم سكان ووهان، في إطارتحقيق موسع لتتبع أصل فيروس كورونا المستجد، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتأتي الخطوة وسط اتهامات متعددة للصين، بأنها سربت الفيروس إلى العالم.

ومن المفترض أن تختبر السلطات الصحية نحو 200 ألف عينة محفوظة في بنك الدم الخاص بووهان، بما في ذلك عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019.

وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات من محققي منظمة الصحة العالمية

وقال يانتشونج هوانج كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية الصينية لـ"سي إن إن":"هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات لمساعدتنا على فهم توقيت تفشي المرض".

وفي سياق منفصل،أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 238.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و69773.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
 

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو روسيا كورونا لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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