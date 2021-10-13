الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على كمية من حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

حلوى المولد
حلوى المولد

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على كمية من حلاوى المولد عليها بيانات غير صحيحة، و1296 قطعة حلوى متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع يستخدم خامات ومستلزمات فاسدة في التصنيع.

كما أمرت النيابة بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص كائن بمنطقة العجمي دائرة قسم شرطة الدخيلة، لإنتاج حلوى المولد غير مطابقة للمواصفات وحيازته واستخدامه ألوانًا صناعية منتهية الصلاحية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وتم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 13 علبة كامينا، وحيازة وبيع علب حلاوة المولد عليها بيانات غير صحيحة وتم ضبط عدد 1296 قطعة حلوى متنوعة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أمن الداخلية شرطة التجارى ازمة المواطنين الإسكندرية حلوى المولد

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