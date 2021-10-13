الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة جزائرية: السجن عامان لشقيق الرئيس الجزائرى الراحل بوتفليقة

عبدالعزيز بتوفليقه
عبدالعزيز بتوفليقه

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ ضد سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد إدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت بذلك وكالة الأنباء الرسمية.

 

وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، عقوبة السجن مدة 7 أعوام مع النفاذ لبوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق 6 أعوام، في حين قضت بحبس علي حداد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عامين، وهي نفس عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.

 

وبرأت المحكمة المتهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.

 

وسعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو  2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

 

وفي 2 يناير 2021، برأته محكمة الاستئناف، ونُقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

 

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ ضد سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد إدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت بذلك وكالة الأنباء الرسمية.

 

وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، عقوبة السجن مدة 7 أعوام مع النفاذ لبوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

 

ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق 6 أعوام، في حين قضت بحبس علي حداد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عامين، وهي نفس عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.

 

وبرأت المحكمة المتهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.

 

وسعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو  2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

 

وفي 2 يناير 2021، برأته محكمة الاستئناف، ونُقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

محكمة جزائرية عبد العزيز بوتفليقة بوتفليقة وزير العدل رئيس جمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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