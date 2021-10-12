لقاءات دولية وتراجع العجز التجارى.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د.واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن؛ وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر اليمنية بعدد من القطاعات.

https://www.dostor.org/3596648

وشارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باجتماع مجلس إدارة مشروع "دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومواجهة آثاره الاجتماعية والاقتصادية"، والذي تدعمه حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.

https://www.dostor.org/3596738

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات هيئة قناة السويس الشهرية سجلت 64 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى 2021، لافتًا إلى أن العائدات الشهرية ارتفعت لـ 8.8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضى وهو أعلى عائد شهرى لها خلال عام 2021.

https://www.dostor.org/3596991

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2021 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14.6٪.

https://www.dostor.org/3596698

رصد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى خفضت مصر قيمة وارداتها، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات لـ5.82 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

https://www.dostor.org/3597365