الرئيس المجرى يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى والوفد المرافق له

أقام الرئيس المجري يانوش أدير مأدبة عشاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريمًا له والوفد المرافق له بالقصر الرئاسي المجري بالعاصمة المجرية بودابست.

وعُقد مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس المجري بالعاصمة المجرية بودابست.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أنه من المهم أن تتحول التصريحات الإثيوبية بشأن عدم المساس بالحقوق المصرية في مياه النيل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأن مصر تريد فقط التحصل على حصتها من المياه دون تأثير أو نقص منها.

وقال إن مصر ليس لديها مصدر للمياه إلا نهر النيل الذي قامت عليه حضارة مصر منذ آلاف السنين.