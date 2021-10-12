وزير الإعلام اللبنانى: هناك فصل بين السلطات ولا يمكن إدخال السياسة بعمل القضاء

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن هناك فصلًا بين السلطات في لبنان ولا يمكن إدخال السياسة في عمل القضاء، مشيرًا إلى أن النقاش بين الوزراء اليوم حول سير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت كان إيجابيًا ووديًا جدًا، حيث تم عرض كل الأمور والملابسات.

وأضاف الوزير - في تصريحات له عقب تلاوة البيان الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم - أن موضوع التحقيق القضائي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري كان طاغيًا على جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحديث حول سير التحقيقات لم ينته، ولكن تتم متابعته في اجتماع الغد مع وزير العدل.

وأوضح قرداحي أن هناك تفهمًا كاملًا من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشيرًا إلى أن المجلس استمع اليوم إلى كل الآراء التي طرحت ولم يتخذ أي قرار بشأنها.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق القضائي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك في جلسة تعقد غدًا بالقصر الجمهوري.

جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكامل أعضاء الحكومة باستثناء وزير الخارجية الموجود خارج البلاد.

كما عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطّلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها اليوم بقصر بعبدا على ضرورة أن تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري.

وقال إن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علمًا بأن الأزمات تبدو أسرع، داعيًا إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.

وتحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق في جريمة انفجار ميناء بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفًا مما يدور حول هذه المسألة.